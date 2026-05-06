Dinero

Arranca el pago del bono 100% Amor Mayor de mayo: MONTO

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 04:56 pm
Arranca el pago del bono 100% Amor Mayor de mayo: MONTO

Este miécoles 6 de mayo, inicio el pago de 100%  Amor Mayor del mes de mayo 2026 a través de la Plataforma Patria.

La asignación, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, beneficia a millones de pensionados en todo el país registrados en la plataforma virtual. 

Inicia el pago de 100%  Amor Mayor (mayo 2026) a través de la Plataforma Patria enviado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez  para las pensionadas y pensionados de la Patria
 

De acuérdate a la publicación en la plataforma Telegram, el monto es el mismo asignado en meses anteriores, 130,00 Bolivares. 

Para poder acceder a este beneficio, los venezolanos pueden acceder a www.patria.org.ve para recibirla; posteriormente, deben ir a la opción "Protección Social" en la sección "Inicio" y aceptar este beneficio.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

Del mismo modo, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciben este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

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