Lo que se necesita para recuperar el sistema eléctrico: ingenieros hablan de los pasos a tomar

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Este martes se llevó a cabo el foro "Estrategias de recuperación nacional: una mirada desde los postgrados de ingeniería de la UCAB" donde especialistas tocaron temas sobre cómo recuperar cada sector del país, con uno de los principales siendo la industria energética.

El foco del encuentro fue trabajar para mejorar cada uno de estos sectores, los cuales impactan directamente en la vida del venezolano.

Entre las ponencias, aparte de energía, se habló de agua potable, tecnología, calidad, transporte, sector industrial, construcción y ambiente, en las voces de 11 profesionales.

¿Cómo se puede trabajar en el sector de energía?

El ingeniero especialista en energías alternativas, Luis Ramírez, ofreció un diagnóstico detallado sobre la situación actual y el futuro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), destacando la urgencia de integrar fuentes limpias a la matriz energética del país.

Ramírez señaló que el sistema se encuentra actualmente en una fase de recuperación que abarca los procesos de generación, transmisión y distribución.

Según el especialista, la recuperación de la infraestructura eléctrica nacional requiere de un nivel de inversión "significativo" y una ejecución estratégica dividida en etapas.

La estrategia inicial se centra en la recuperación del parque termoeléctrico y la optimización de la generación hidroeléctrica, columna vertebral del suministro en Venezuela, de acuerdo al ingeniero Ramírez

Compartió que las energías renovables mencionadas para Venezuela serían la eólica y la fotovoltaica. Se estima que el país debería incorporar al menos unos 3000 o 4000 MW de estas energías, lo que podría implicar una inversión de 2500 millones de dólares.

"Lo importante es que estamos en el momento de poder tener un sistema mucho más confiable del que teníamos hace algunos años atrás", expresó, con énfasis en que Venezuela posee condiciones geográficas y climáticas excepcionalmente favorables para estas tecnologías, las cuales ya han sido adoptadas con éxito por otros países como Colombia y México.

Soluciones a largo plazo

Manuel Pérez, ingeniero electricista y representante del departamento de comercialización de baterías industriales de Duncan, enfatizó que la acumulación de energía es un pilar indispensable para cualquier solución energética a largo plazo.

Señaló que el aporte de la empresa privada se centra actualmente en la innovación tecnológica aplicada a sistemas de protección y respaldo. Estos equipos permiten sostener el suministro eléctrico durante tiempos determinados, actuando como un seguro ante fluctuaciones o caídas en la red principal.

"Para todo sistema eléctrico y para cualquier tipo de solución energética de un país, es necesaria la acumulación de la misma", explicó Pérez, haciendo referencia a que la generación de energía pierde eficiencia si no existen mecanismos robustos para guardarla y distribuirla de forma controlada.

Por su parte el ingeniero Alexis Barroso destacó en su participación en el foro que sin un flujo eléctrico estable, confiable y moderno, cualquier intento de reactivación industrial o mejora en la calidad de vida de los ciudadanos carecerá de base sólida.

Los especialistas resaltan que el desarrollo de cualquier país se puede ver obstaculizado sin electricidad.

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