Llega otro grupo de niños repatriados desde EEUU: vuelo del 5 de mayo

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La tardes de este martes 5 de mayo, la Gran Misión Vuelta a la Patria anunció el retorno de cuatro grupos de familias migrantes, entre ellos cinco adultos y cinco niños.

De acuerdo a una publicación en la red social Telegram, la organización social destacó que esto fue posible por el trabajo conjunto con los organismos de seguridad del Estado venezolano y la Organización Internacional para Migraciones.

Cada niño que retorna es “un acto de amor y justicia”, cuando todos trabajamos de la mano por el bienestar de la infancia.

Otro vuelo

El pasado lunes 4 de mayo, otros 157 venezolanos también pisaron suelo patrio, provenientes de Miami-Florida, Estados Unidos.

De acuerdo a las informaciones, en el vuelo número 140 llegaron 106 hombres, 29 mujeres y 22 menores de edad, sin especificar edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

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