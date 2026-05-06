Activan Brigadas de Atención para Abuelos en toda Caracas: ¿Qué tipo de asistencia ofrecen?

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Las Brigadas de Atención Integral a las Abuelas y Abuelos de la Patria se encuentran plenamente desplegadas en las 22 parroquias de Caracas.

Bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estos equipos tienen como meta la atención directa de casi 16 mil adultos mayores en la capital, de acuerdo con la cuenta de Instagram de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Tras la juramentación de los equipos de trabajo, las labores se iniciaron de forma inmediata en la parroquia El Valle.

La metodología de trabajo consiste en un abordaje comunidad por comunidad y casa a casa, asegurando que la asistencia llegue de manera personalizada a cada abuela y abuelo.

La asistencia ofrecida cuenta con un enfoque integral que incluye:

Atención Médica: Profesionales de la salud encargados del seguimiento y bienestar físico de los adultos mayores.

Recreación: Especialistas y recreadores dedicados a fomentar actividades de esparcimiento.

Gestión Interinstitucional: Un trabajo engranado entre la Alcaldía de Caracas, diversos ministerios y el Poder Comunal.

Su conformación

Este mecanismo surge como un compromiso de atención directa tras los anuncios económicos realizados el 30 de abril por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien busca blindar el bienestar de los jubilados y pensionados a través de un abordaje personalizado.

Dichas brigadas, que quedaron conformadas el pasado 2 de mayo, están compuestas por hombres y mujeres “con gran compromiso y amor recorrerán cada hogar para acompañar a quienes lo han dado todo por Venezuela y nuestras familias", dijo Rodríguez, en aquel momento.