Convocan a personal que no recibió nueva bonificación de profesionalización: pasos para emitir el reclamo

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La Universidad de Carabobo (UC) ha iniciado un proceso de recolección de datos dirigido al personal universitario que no recibió el pago de la bonificación unilateral no salarial correspondiente al mes de mayo de 2026.

Esta convocatoria, impulsada por la Dirección Central de Recursos Humanos, está enfocada específicamente en los trabajadores que, a pesar de estar debidamente reportados ante su sectorial de Recursos Humanos o Asuntos Profesorales, no percibieron el beneficio denominado "Bono de Reconocimiento profesional y académico" a través de la Plataforma Patria.

Requisitos y perfiles académicos convocados

El llamado está dirigido a todo el personal de la institución que posea niveles académicos de TSU, Licenciado o su equivalente, Especialista, Magíster y Doctor. Es indispensable que los trabajadores afectados verifiquen que su información académica ya haya sido consignada previamente ante las instancias administrativas correspondientes de su facultad o dependencia.

Para formalizar la solicitud, el trabajador debe cumplir con una serie de pasos diseñados por la institución. El primer paso consiste en acceder al perfil personal de la Intranet UC, para lo cual es obligatorio estar conectado a la red interna de la universidad.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe dirigirse al módulo de trámites automatizados y seleccionar la opción identificada como "Reclamo de pagos de bonos especiales emitidos por la plataforma patria". En este apartado, el solicitante debe completar la información requerida por el formulario y asegurarse de guardar los cambios para que el registro sea efectivo.

Gestión institucional ante el MPPPEU

Toda la información recabada a través de este sistema será remitida directamente al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPPEU). El objetivo de este envío es solicitar una aclaratoria formal sobre la asignación de esta bonificación, incluyendo los criterios de elegibilidad aplicados, la frecuencia prevista para los pagos, la escala utilizada y otros detalles técnicos. Las autoridades universitarias recalcan la importancia de la celeridad al completar este formulario, ya que mientras antes se obtenga la base de datos completa, más pronto podrá ser enviada la documentación al ente ministerial para su revisión.