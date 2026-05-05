Delcy Rodríguez ordena reparar ascensores de edificios en Caracas: involucra a juntas de condominio

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de un plan de rehabilitación orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias que residen en edificios de la capital.

Detalló que el Gobierno se abocará a resolver problemas estructurales y de servicios que afectan la cotidianidad de los ciudadanos como los ascensores para atender las limitaciones de movilidad en los edificios que presentan fallas en sus sistemas de elevación.

El plan también contempla soluciones para las familias que sufren filtraciones por falta de mantenimiento en los techos.

Para la ejecución efectiva de estas obras, la mandataria destacó que será fundamental el trabajo articulado con el Poder Popular y la organización vecinal.

En este sentido, se coordinarán acciones directas con las juntas de condominio para identificar los casos más críticos y aportar soluciones inmediatas a las limitaciones que enfrentan las familias en sus comunidades.