"No es justo satanizar las bonificaciones": Jorge Roig explica por qué

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El ex presidente de Fedecámaras Jorge Roig, consideró que en el país se debe comenzar una "discusión desapasionada" sobre las reglas de una nueva legislación laboral que permita "obtener mejores salarios" para los trabajadores.

En medio de las discusiones sobre el nuevo ingreso mínimo de $240, Roig explicó por qué considera que, bajo las condiciones actuales de Venezuela, las bonificaciones son una herramienta de supervivencia necesaria y no un "enemigo" del trabajador.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Roig sostiene que en una economía que apenas está saliendo de un ciclo hiperinflacionario, la rigidez de las leyes laborales venezolanas específicamente la retroactividad de las prestaciones, puede ser un freno para el aumento de los ingresos.

Los bonos permiten inyectar dinero de forma inmediata a los trabajadores sin esperar a que las empresas tengan la solvencia para cubrir pasivos laborales masivos.

"El sistema laboral está enfermo y está tan enfermo que cuando todos queremos dar aumentos el proceso no reacciona porque el propio sistema te lo evita"

El también, integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajadores (OIT)estacó que aumentar el sueldo mínimo en este momento generaría un impacto "impagable" para el gobierno, por lo que cree que «no es justo» que se intente "satanizar" las bonificaciones.

"El bono es un puente, una transición, mientras tu no puedas hacer otras cosas porque la ley no te lo permite, tienes que darle mayor ingreso al trabajador y por eso estamos dando bonos", añadió.

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