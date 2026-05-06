Tribunal niega solicitud de amnistía para Víctor Quero Nava

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Un tribunal venezolano negó la aplicación de medidas de amnistía a Víctor Hugo Quero Navas, detenido desde el 1 de enero de 2025 y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Según denuncias previas, Quero Navas, de 51 años, fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas sin que mediara orden judicial.

Desde entonces, sus familiares aseguran no haber recibido información oficial sobre su ubicación ni sobre su estado de salud.

El abogado de Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Moisés Gutiérrez, junto a la madre de Quero Navas -la señora Carmen Teresa Navas-, indicó que la negativa de este recurso legal "representa un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y en el esclarecimiento del paradero de Quero Nava"

“El tribunal segundo de control alegó que los supuestos por los cuales se encuentra procesado Víctor Quero no entran en la amnistía», dijo el abogado en un video compartido en las redes sociales.

Pese a esta decisión judicial, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia continuará brindando el acompañamiento jurídico a la señora Carmen Navas y exigiendo respuestas sobre el paradero de Víctor Quero, "quién está en desaparición forzada".

Sin información hace más de un año

La madre del detenido, Carmen Teresa Navas, ha encabezado múltiples gestiones ante organismos del Estado para exigir una “fe de vida” de su hijo, afirma que ninguna institución ha confirmado su paradero, pese a versiones contradictorias que lo ubican en centros de reclusión donde posteriormente se ha negado su presencia.

Testimonios recogidos por organizaciones como Foro Penal indican que Quero habría sido visto por última vez en agosto de 2025, cuando presuntamente fue trasladado a un centro de salud tras presentar complicaciones médicas. Desde entonces, no se tienen registros verificables sobre su situación.

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