Copa reconecta un nuevo destino en Venezuela con Panamá: detalles y frecuencia

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Copa Airlines anunció el reinicio de sus operaciones en Barquisimeto, marcando un hito clave en la recuperación de su red de destinos en el país. Con esta incorporación, la aerolínea ya opera en cuatro ciudades estratégicas: Caracas, Maracaibo, Valencia y ahora la capital larense, quedando a solo un destino de completar la restitución total de su capacidad operativa en Venezuela.

Conectividad Global desde el Centro-Occidente

Esta reactivación permite a los pasajeros del centro-occidente venezolano conectar, a través del Hub de las Américas® en Panamá, con más de 85 destinos en 32 países. La oferta incluye:

Norteamérica: Más de 15 ciudades en Estados Unidos y 5 en México.

El Caribe: Más de 20 destinos paradisíacos.

Centro y Sudamérica: Cobertura integral en toda la región.

"Volver a Barquisimeto es un paso fundamental en nuestra relación de 29 años con Venezuela. La 'Ciudad Crepuscular' es esencial para nuestra operación y nos permite seguir fortaleciendo la conectividad de los venezolanos con el continente", afirmó Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

Detalles del Vuelo y Frecuencias

A partir de mayo de 2026, la aerolínea incrementará progresivamente sus frecuencias hasta alcanzar 34 vuelos semanales entre Venezuela y Panamá.

Nota: El servicio de clase mundial de Copa incluye refrigerio y equipaje de mano en todas sus tarifas, además de la comodidad de sus cabinas con amplio espacio para las piernas.

Canales de Reserva y Atención

Los pasajeros ya pueden adquirir sus boletos para la ruta Barquisimeto–Panamá y sus conexiones a través de:

Portal Web: www.copa.com

Call Center Venezuela: 0212-720.14.50 (5:00 a.m. a 11:00 p.m.)

Agencias de Viajes: Establecimientos autorizados a nivel nacional.

ConnectMiles: Atención prioritaria para miembros del programa de viajero frecuente.

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