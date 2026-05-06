Onda Tropical N.° 1 avanza sobre Venezuela: ¿Dónde lloverá este 6 de mayo?

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió este miércoles 6 de mayo de 2026, advirtiendo sobre el desplazamiento de la Onda Tropical Nro. 1 en Venezuela.

Al respecto, en su boletín indicó que el fenómeno está sobre el centro y oriente del país y que interactúa con otros sistemas de presión por lo que se prevé precipitaciones de intensidad variable.

Onda Tropical Nro. 1 avanza sobre Venezuela: ¿Dónde lloverá este 6 de mayo?

De igual modo, el Inameh precisó que durante la mañana se espera cielo con nubosidad fragmentada, alternando con zonas parcialmente nubladas en buena parte del país.

Igualmente, se esperan algunas zonas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable, principalmente al sur de la Guayana Esequiba, Amazonas y Bolívar, sin descartar algunas lloviznas en zonas montañosas del estado Miranda.

Además, el Inameh reveló que en horas de la tarde y noche, se estima incremento de la nubosidad asociada a lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, y los Andes; sin descartarse lluvias de menor intensidad en zonas montañosas de la región central y Zulia.

Por otra parte, el resto del país se mantendrá con nubosidad de parcial a fragmentada, y algunas áreas despejadas.

Mientras que para la Gran Caracas el Inameh espera que durante la mañana predomine cielo despejado alternando con nubosidad del tipo estratiforme, incrementándose en horas de la tarde y noche, generando algunas lluvias en las zonas montañosas de la entidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 28°C.

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