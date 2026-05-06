¡Disputa por el Esequibo! Venezuela propone a Guyana acuerdo bilateral: de qué trata

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Venezuela reiteró su posición sobre la controversia del Esequibo durante las audiencias celebradas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

La delegación venezolana insistió en que la disputa con Guyana debe resolverse mediante negociación directa y bajo los lineamientos del Acuerdo de Ginebra de 1966, considerado por Caracas como el único marco jurídico válido para abordar el caso.

El representante venezolano ante el tribunal, Samuel Moncada, afirmó que el país mantiene su compromiso con una solución diplomática basada en la buena fe y el respeto mutuo, rechazando cualquier intento de modificar unilateralmente los términos de la controversia territorial.

Argumentos principales de Venezuela en la audiencia

Durante su intervención, la delegación venezolana expuso una serie de puntos relacionados con la defensa histórica del territorio del Esequibo y la validez del marco legal que, según su postura, debe regir el proceso de negociación.

Posturas destacadas de la delegación venezolana

Defensa de derechos históricos sobre el Esequibo

Vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966

Rechazo a interpretaciones unilaterales del conflicto

Defensa de la negociación directa con Guyana

Las autoridades venezolanas reiteraron que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento que define el tratamiento de la disputa territorial. Según su interpretación, este acuerdo obliga a ambas naciones a buscar una solución práctica y mutuamente aceptable.

El Gobierno venezolano también ha señalado que el Laudo Arbitral de 1899 presenta cuestionamientos históricos, lo que refuerza su postura de revisar el origen del conflicto en el marco del derecho internacional.

La delegación de Venezuela sostuvo que el proceso iniciado por Guyana ante la CIJ busca alterar los términos originales del acuerdo bilateral. En ese sentido, Caracas afirma que el caso no puede desvincularse del marco de negociación previamente establecido entre ambas partes.

Según la posición venezolana, cualquier intento de resolver la controversia sin respetar el Acuerdo de Ginebra carece de legitimidad en el contexto del derecho internacional aplicado al caso.

Venezuela exhortó a la comunidad internacional a analizar los documentos históricos vinculados a la disputa, insistiendo en que el Esequibo forma parte de su reclamación territorial legítima.

El proceso ante la CIJ continúa en desarrollo, mientras ambas partes presentan sus argumentos jurídicos en una de las controversias territoriales más relevantes de la región.

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