Metro de Caracas presentó retraso por falla eléctrica: plan de contingencia

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas reportó interrupciones en su operatividad comercial durante la tarde de este miércoles, debido a diversas fallas en el suministro de energía eléctrica registradas en la ciudad lo provocó una suspensión temporal de las actividades en los ramales que conectan el centro con el suroeste de la localidad.

Como consecuencia del problema eléctrico, el sistema de transporteno prestó servicio comercial en las Líneas 2, 4 y 5 durante el periodo de la contingencia. Según el reporte emitido a las 4:55 p. m., las únicas rutas que operaron con normalidad para ese momento fueron las Líneas 1 y 3, informó CanalPatriaDigital.

Se informó que los sistemas complementarios de transporte ferroviario, específicamente el sistema IFE y el Metro Los Teques, mantuvieron su funcionamiento habitual a pesar de las fluctuaciones presentadas en la capital.

Ruta de Metrobús y estaciones de parada

Ante la paralización de los trenes en los tramos afectados, la empresa activó un protocolo de transporte superficial. La institución precisó que se mantendrá activa una ruta de contingencia a través de unidades de Metrobús con el fin de garantizar el traslado.

El punto de inicio de esta ruta especial se fijó en la estación Zona Rental, cubriendo un trayecto que incluyó las estaciones de Bellas Artes, Parque Carabobo, La Hoyada, Capitolio, Capuchinos y Maternidad. El recorrido continuó por Artigas, La Yaguara, Carapita, Antímano y Ruiz Pineda, finalizando en la estación Las Adjuntas.

Respecto a la logística de embarque, el sistema detalló que cada unidad "hará parada frente a los accesos de las estaciones del metro". Además, se instruyó a los operadores de las unidades para prestar atención a los ciudadanos que requieran el servicio, quienes deben portar su tarjeta SUVE para el ingreso.

Posteriormente, el organismo confirmó que, una vez restablecido el suministro eléctrico en líneas 2, 4 y 5 el servicio de trenes se reanudó.