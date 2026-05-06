Delcy Rodríguez aclara rumores sobre los medicamentos donados por EEUU a Venezuela

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que el 47 por ciento de los medicamentos donados por los Estados Unidos ya han sido distribuidos en todo el territorio nacional.

Con estas declaraciones, Rodríguez respondió a las denuncias de diversos sectores que aseguraron que las 71 toneladas de insumos enviados por la administración de Donald Trump “no llegaron a los hospitales”.

La mandataria calificó las críticas como intentos del "extremismo" por golpear al pueblo venezolano. Para sustentar su posición, presentó un material audiovisual que detalla el protocolo técnico al que son sometidos los insumos antes de ingresar al sistema público de salud.

“Yo quiero compartir un video con el país para demostrar cómo hay sectores que persisten en hacerle daño a Venezuela a través de la falsedad que se han prestado tanto a nivel nacional como internacional, para difundir mentiras del proceso de recibimiento de esa donación, que dicho sea de paso, también hemos recibido donación de Emiratos Árabes Unidos y de Brasil. Los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación y se puedan usar por el pueblo venezolano”, explicó.

Rodríguez aclaró que, si bien se agradece la asistencia, la donación recibida de EEUU representa aproximadamente un 4% de la dotación mensual que el Gobierno Nacional garantiza habitualmente a la red hospitalaria.

Gestiones internacionales y desbloqueo económico

La presidenta encargada reveló que se mantienen conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a recursos que permanecen bloqueados y que serían destinados al equipamiento de los centros asistenciales.

“Yo espero que en la medida que nosotros vayamos desbloqueando la economía venezolana, los hospitales venezolanos sean los primeros beneficiarios para su dotación y para su equipamiento”, agregó.

Finalmente, indicó que el Ejecutivo también se encuentra en negociaciones con empresas internacionales para la adquisición de equipos médicos de alta tecnología. Reafirmó que el objetivo central es corregir las desigualdades y asegurar que el pueblo "no sea engañado ni pueda ser víctima de mentiras".