Buenas noticias para el sistema eléctrico: Corpoelec reactiva máquina en Planta Termoeléctrica para aportar 150 MW

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En las últimas horas, buenas noticias se dieron a conocer para el sistema eléctrico en Venezuela.

A través de su cuenta de Instagram, el Ministro de Obras Públicas y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó que la máquina número 3 de la Planta Termoeléctrica Termocarabobo volvió a funcionar.

Las labores concluyeron el pasado viernes, 5 de junio, en las instalaciones del complejo, ubicado en el municipio Juan José Mora del estado Carabobo, con el fin de aumentar la energía disponible en la zona central del país.

Esta reactivación, llevada a cabo por Corpoelec, aporta 150 megavatios a la red de transmisión nacional. La incorporación de dicha carga ayuda a estabilizar el flujo del sistema eléctrico en las comunidades de la región y permite optimizar los cortes programados por fallas en el suministro.

Inspección de las autoridades

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y representantes de la Corporación Eléctrica Nacional, supervisaron la culminación de los trabajos en el sitio.

Los mandatarios regionales informaron que la puesta en marcha de la unidad ocurrió a las 9:30 de la noche, momento en el cual la máquina comenzó a inyectar energía a las redes de transmisión locales del sistema eléctrico.

Impacto en la región central

La energía generada por esta unidad no solo surte a las localidades del estado Carabobo, sino que también se distribuye hacia el estado Aragua para equilibrar las frecuencias del consumo residencial y comercial. Los encargados del sector indicaron que el mantenimiento busca frenar las fluctuaciones constantes y dar mayor soporte a los servicios públicos esenciales en ambas entidades vecinas.

Planes de mantenimiento en desarrollo

Esta planta termoeléctrica forma parte de las estructuras principales de generación en el centro de Venezuela. Los técnicos de la empresa estatal reportaron que continuarán con los planes de revisión en otras unidades del complejo para tratar de elevar la capacidad total y disminuir de forma progresiva las fallas de energía que afectan a la población de esta parte del país.

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