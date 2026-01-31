Chacao se prepara para recibir trasnacionales: se revaloriza el metro cuadrado en estas zonas

Suscríbete a nuestros canales

El municipio Chacao proyecta un incremento sostenido en su actividad económica tras el interés de corporaciones internacionales en establecer sus operaciones en la zona, así lo confirmó el alcalde Gustavo Duque.

En declaraciones ofrecidas a Unión Radio, el funcionario municipal precisó que la jurisdicción se prepara actualmente para recibir inversiones de sectores de alto impacto, entre los que destacan el petrolero, automotriz, aeronáutico y de servicios.

"La idea es que podamos captar todo lo que podamos", expresó Duque, quien destacó que Chacao mantiene altos niveles de competitividad para atraer a empresas extranjeras que buscan operar en Venezuela.

Asimismo, Duque indicó que el plan municipal está enfocado en consolidar a Chacao no solo como un centro administrativo de primer nivel, sino también como un área residencial segura y funcional para el personal directivo y técnico de estas organizaciones.

Revalorización inmobiliaria y comercial

El mercado de bienes raíces en el municipio registra una tendencia al alza debido a la demanda de espacios corporativos. Sectores específicos como Campo Alegre, La Castellana, Altamira y Los Palos Grandes presentan actualmente una revaloración en el precio del metro cuadrado.

Este crecimiento inmobiliario impulsa la proyección de apertura de nuevos negocios dedicados a la venta de materiales, servicios de internet y empresas de mantenimiento.

Estos establecimientos funcionarán como una red de soporte logístico y técnico para las grandes compañías que decidan instalarse en la jurisdicción, dinamizando el consumo interno y la generación de empleo local.

Acercamientos diplomáticos y corporativos

El gobierno municipal inició rondas de conversaciones con actores internacionales para facilitar el aterrizaje de estas inversiones. Duque confirmó contactos recientes con delegaciones extranjeras interesadas en conocer el perfil urbanístico y las condiciones actuales del mercado inmobiliario del municipio.

"Nos pidieron una entrevista para hablar justamente de las zonas residenciales, del metro cuadrado y que los ayudáramos un poco con eso, y así mismo, también la semana pasada nos visitaron dos empresas muy importantes", sentenció.

