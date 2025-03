Conozca el documento que deben firmar los inmigrantes deportados al llegar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante un episodio del podcast Sin Truco Ni Maña, el Ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello reveló que los migrantes venezolanos, que llegan al país deben firmar un acuerdo.

"A ellos los entrevistamos uno por uno, además para salir firman una caución de respeto a las comunidades y compromiso de no cometer hechos delictivos porque el peso de la ley será peor", dice Cabello.

Además de ello, afirma que traer a los connacionales es un esfuerzo que hace el gobierno nacional.

"El presidente Nicolás Maduro hace un esfuerzo, porque nosotros no tenemos cómo mantener los aviones, no tenemos cómo comprar repuestos y no tenemos cómo aterrizar y mira lo que es capaz de hacer nuestra línea Conviasa".

De igual manera, seguró que las autoridades estadounidenses no brindaban atención a los detenidos como parte de una estrategia deshumanizada que intentaba desmoralizarlos. “Como se ve que no nos conocen, porque el pueblo de Venezuela cuando lo maltratan responde con dignidad, con fuerza, con rebeldía, hasta con más fiereza", aclaró.

En su alocución, Diosdado Cabello explicó que, tras pisar territorio venezolano, como resultado del plan Vuelta a la Patria, los connacionales fueron trasladados a centros de salud para que allí reciban la atención médica necesaria.

