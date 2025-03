Extraoficial: solicitan bloquear los dominios web para acceder a Magis Tv en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

De manera extraoficial se conoció que, el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal de Maracaibo, estado Zulia solicitó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bloquear los dominios web que permiten acceder a la aplicación de Magis Tv o Flujo Tv.

De acuerdo con lo publicado por El Pitazo en su sitio web, la medida tiene relación com las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) contra dos personas presuntamente integrantes de una red dedicada a lucrarse con el servicio.

Detenidos por vender Magis Tv

Recientemente, agentes adscritos a la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aprehendieron a Alexis José Bohórquez Chacín en el sector La Playita, Maracaibo, estado Zulia, reseñó UN

Según el reporte la autoridades venezolanas están tras la pista de Romer Gabriel Capuzzi González que tiene solicitud con alerta roja de Interpol.

Bohórquez y Capuzzi están señalados de acceso indebido a sistemas informáticos, apropiación de propiedad intelectual, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

El proceso inició en 2024 por una denuncia interpuesta José Benigno Rojas, representante legal en Venezuela de las empresas Paramount Picture Corporation; Columbia Picture Industries INC; Sony Picture Televisión INC; Disney Enterprises INC; Universal City Studios LLC y Warner Bros Entertainment INC.

¿Qué pasa si se cumple con la medida?

De cumplirse la medida, Venezuela se sumaría a la lista de países que bloquearon la aplicación por su funcionamiento ilegal.

Magis Tv no es una empresa registrada en Venezuela, no tiene un registro del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) ni está habilitada para operar por Conatel.

Rojas explicó que faltaría solicitar a Google el bloqueo de la aplicación, como lo hicieron en Colombia o Ecuador, en cuyos países hay oficinas de la empresa. “Nos faltaría eso porque en Venezuela no hay oficinas de Google”, dijo, según lo publicado por El Pitazo.

