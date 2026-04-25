Cuenta regresiva: Así prevé Buniak que será el aumento salarial para el 1 de mayo

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A pocos días de la conmemoración del Día del Trabajador, el economista y calificador de riesgo, Leonardo Buniak, ofreció un análisis sobre las expectativas de ajuste salarial en Venezuela.

Según el experto, aunque es "muy posible" que el Ejecutivo anuncie un aumento el próximo 1 de mayo, las limitaciones fiscales de 2026 sugieren que el incremento no será masivo, priorizando en su lugar la periodicidad de los bonos.

​Buniak advierte que la verdadera recuperación del poder adquisitivo dependerá de la capacidad del Estado para frenar la inflación y la inestabilidad cambiaria, más allá del monto nominal del ajuste.

​El desafío de los 10.000 millones de dólares

​El economista calificó como "difícil" alcanzar la aspiración social de un salario mínimo de 100 dólares durante este año.

Explicó que la carga financiera para el Estado es sumamente elevada debido al volumen de la nómina pública.

Agregó que el ajuste impactaría a cerca de 8.5 millones de personas (3.5 millones de empleados públicos y 5 millones de pensionados).

Señaló que un salario de 100 dólares requeriría una inversión superior a los 10 mil millones de dólares, cifra compleja de costear en el presupuesto actual.

​"Este año no puede ser un aumento muy importante por un tema de capacidad, pero sí permitiría una holgura mayor para el 2027. Es probable que veamos ajustes periódicos en bonificaciones mientras se realiza la necesaria revisión de la Ley del Trabajo", señaló Buniak.

​Controlar la "espiral inflacionaria"

​Para el analista, un aumento sin control de la brecha cambiaria sería contraproducente.

“De nada sirve lograr un aumento el primero de mayo si, al salir a la calle, la brecha cambiaria ya le descuenta el 30% o 40% de ese ajuste”, advirtió, enfatizando que quebrar la inflación es la prioridad.

​La propuesta: Dolarización oficial para reactivar el crédito

​Ante la persistente falta de confianza en el bolívar, Buniak propone avanzar hacia una dolarización oficial como solución estructural.

Esta medida, según el economista, traería beneficios inmediatos al sistema financiero:

​Eliminación de la brecha: Al establecer el dólar como moneda de curso legal, desaparecería la distorsión entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

​Reactivación del crédito: Permitiría a la banca prestar libremente al eliminar las restricciones del actual encaje legal (83%), ya que no habría necesidad de contener bolívares para evitar la compra de divisas.

​Esta visión de Buniak sitúa el debate del 1 de mayo no solo en una cifra, sino en la urgencia de reformas profundas que devuelvan la estabilidad monetaria y la capacidad crediticia al país.