Cuenta regresiva para el 1 de mayo: OIT emite comunicado sobre mejoras salariales en Venezuela

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A pocas semanas de conmemorarse el Día Internacional del Trabajador, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha emitido un pronunciamiento clave dirigido a la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El organismo insta a Venezuela a fijar el salario mínimo nacional mediante métodos consensuados entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, refiere EFE.

El llamado de la OIT ocurre en un momento de máxima expectativa nacional, mientras las organizaciones sindicales aguardan los posibles anuncios del próximo 1 de mayo tras un prolongado estancamiento salarial que se mantiene desde 2022.

Rumbo a Ginebra: Asistencia técnica para el diálogo

La OIT reafirmó su disposición para brindar asistencia técnica a las autoridades venezolanas durante un foro de diálogo social previsto para la segunda quincena de abril en Ginebra.

El objetivo de este encuentro es facilitar acuerdos técnicos que permitan establecer un ingreso acorde a la realidad económica del país.

Para el organismo, es fundamental que la determinación del salario no sea una medida unilateral, sino el resultado de mecanismos acordados que garanticen el equilibrio entre los derechos laborales y las condiciones de productividad.

Recomendaciones pendientes y libertad sindical

Más allá del ajuste monetario, la OIT expresó su preocupación por la falta de avances en recomendaciones emitidas desde 2019, las cuales incluyen:

La garantía de una libertad sindical plena.

El establecimiento de un diálogo social efectivo y constante.

La protección integral de los derechos de los trabajadores frente al costo de vida.

Presión por el costo de vida

El comunicado subraya que la fijación del salario debe considerar la inflación y el costo de la canasta básica.

Actualmente, el salario mínimo ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores, que ven en la cercanía del 1 de mayo la oportunidad definitiva para que el Ejecutivo Nacional presente una actualización urgente que permita recuperar el poder adquisitivo de millones de familias.

Con este pronunciamiento, la comunidad internacional pone el foco sobre Venezuela, esperando que las consultas en Ginebra den resultados concretos antes de las celebraciones del Día del Trabajador.