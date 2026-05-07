Defensoría del Pueblo pide una investigación independiente sobre la muerte de Víctor Quero: comunicado

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La Defensoría del Pueblo emitió este jueves un comunicado en el que pide una "investigación independiente" sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas.

A través de sus plataformas oficiales la Defensoría expresó su "profundo pesar" sobre la muerte de Víctor Quero, quien estaba detenido desde el 3 de enero del año 2025.

Investigación independiente

De acuerdo con el documento, la Defensoría insta a los organismos competentes a que se realice una "investigación exhaustiva, independiente y transparente, que permita esclarecer los hechos".

Asimismo, permita determinar las causas y los responsables del lamentable fallecimiento de Víctor Quero.

Adicionalmente, la Defensoría señala que este trágico acontecimiento "evidencia la urgente necesidad de implementar reformas profundas, orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país".

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