Delcy Rodríguez conversó con la directora del FMI: esto fue lo planteado por Venezuela

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes sobre la conversación directa que sostuvo con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Precisó que el planteamiento de Venezuela ante el organismo es la activación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales ascienden a una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares.

"Le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro... para que podamos recuperar infraestructura vital: electricidad, agua; este Estado también lo necesita", afirmó la presidenta encargada durante su alocución.

Según lo expuesto por Rodríguez, el objetivo es utilizar estos activos de reserva para dignificar los servicios públicos y potenciar la estabilidad económica.

Este acercamiento formal ocurre tras siete años de interrupción de relaciones y se da en un contexto de cooperación técnica.

Por su parte, Georgieva calificó la llamada de “valiosas y productiva” al conversar sobre la hoja de ruta técnica que implementarán para la cooperación inmediata, centrada en la estabilización y el crecimiento económico del país.

“Discutimos los próximos pasos en nuestro compromiso, con un enfoque en datos, asesoramiento de políticas y desarrollo de capacidades. Subrayé el compromiso del FMI para apoyar al pueblo de Venezuela”, dijo.