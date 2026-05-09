Delcy Rodríguez evalúa avances del Plan para la Convivencia y Paz: esto dijo sobre la Ley de Amnistía

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Este sábado, 9 de mayo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez lideró el balance de los primeros 100 días del Programa para la Convivencia Democratica y la Paz.

El encuentro ocurrió en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos con la presencia de diversas autoridades nacionales, en la ciudad de Caracas.

La mandataria explicó que este plan busca sanar el tejido social del país a través del respeto y la palabra. Según sus declaraciones, el proyecto "protege la soberanía nacional y fomenta una cultura de pluralidad".

Resultados del programa por la paz

El balance de estos 100 días muestra avances en la instalación de mesas territoriales y el fortalecimiento de las instituciones. El coordinador del grupo, Ernesto Villegas, participó en la actividad junto a los demás integrantes del equipo de trabajo.

Impacto de la Ley de Amnistía

La presidenta recalcó que más de 9 mil personas recibieron beneficios gracias a la Ley de Amnistía. Rodríguez calificó esta medida como el camino correcto para lograr el reencuentro nacional y dejar atrás la intolerancia.

No obstante, durante su intervención aprovechó la oportunidad para denunciar algunos casos de corrupción que están siendo investigado por las autoridades.

"Hay jueces que compran por la amnistía. Eso debe parar", mencionó.

Invitación al diálogo nacional

Rodríguez señaló que el programa mantiene sus puertas abiertas para todos los sectores que deseen incorporarse. La meta principal es ajustar las estrategias de convivencia para que la paz sea la norma constante.

Además, la mandataria mencionó estarse preparando para un viaje fuera del país para cumplir con sus obligaciones diplomáticas.

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