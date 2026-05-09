Savoy celebra su 85 aniversario con regreso de icónica golosina al mercado venezolano: sepa cuál es

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La marca Savoy, parte del portafolio de Nestlé Venezuela, conmemora su 85 aniversario con el regreso de una golosina tradicional muy recordada por los consumidores, se trata del recordado Ping Pong.

El relanzamiento busca aprovechar la nostalgia de varias generaciones que crecieron con productos icónicos de la marca, manteniendo su enfoque en el uso de cacao 100 % nacional.

Ping Pong , el producto clásico vuelve al mercado

Como parte de esta celebración, Savoy reincorpora al portafolio el Ping Pong, la golosina de maní cubierta de chocolate, reconocida por su presencia histórica en los hogares venezolanos.

La empresa destaca que esta decisión responde a la intención de mantener vivas las tradiciones del chocolate venezolano dentro de su oferta actual.

Uno de los elementos clave del relanzamiento es la utilización de cacao 100 % producido en Venezuela, lo que refuerza el vínculo de la marca con el sector agrícola nacional. Este enfoque forma parte del programa Plan Cacao Nestlé, orientado a apoyar a productores locales.

Savoy busca aprovechar su aniversario número 85 para reconectar con los consumidores a través de productos históricos que marcaron distintas generaciones. La estrategia combina innovación con rescate de sabores tradicionales.

La empresa señala que el relanzamiento también apunta a reforzar su presencia en el segmento de grageas y chocolates dentro del mercado venezolano.

La marca reafirma así su posición como una de las referencias más importantes del chocolte en Venezuela.

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