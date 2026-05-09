¿Lloverá este sábado 9 de mayo? Pronóstico Inameh para las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela presentó su reporte para este sábado 9 de mayo de 2026.

De acuerdo con el boletín, durante la mañana existe estabilidad en casi todo el país, aunque hay nubes con posibles lluvias débiles en Táchira, Mérida y el sur del Zulia.

Para la tarde y la noche se espera un cielo más despejado, pero con precipitaciones de fuerza variable en zonas como Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, los Andes y el Zulia.

Situación por regiones

En la Región Central el clima se mantiene parcialmente nublado sin que el reporte descarte lluvias leves. Los llanos y el oriente del país presentan poca nubosidad con temperaturas que superan los 30 grados en la mayoría de sus capitales.

Por su parte, la zona sur y los Andes enfrentan un día con mayor presencia de nubes y lluvias constantes.

Pronóstico en la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira el cielo estará despejado en las primeras horas del día. Después del mediodía la nubosidad aumentará y habrá probabilidades de lloviznas en las partes de montaña. La temperatura mínima se ubica en 17 grados y la máxima puede llegar hasta los 32 grados.

Temperaturas en el interior

Las ciudades más calurosas para esta jornada son Coro, San Juan de los Morros y San Carlos con 38 grados. Maracaibo registra una máxima de 37°, mientras que en Maturín y Barquisimeto el termómetro marca los 33°. En el otro extremo, Mérida tiene la temperatura más baja con 15°

Datos Inameh del día

El sol salió a las 6:06 de la mañana y su puesta ocurre a las 6:40 de la tarde. La fase de la luna cambia a cuarto menguante a las 5:10 de la tarde.

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