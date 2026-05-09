Delcy Rodríguez insta al sector privado a usar autogeneración eléctrica: Llegó la hora de la recuperación

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente al sector comercial e industrial privado la activación de sus sistemas de autogeneración eléctrica.

El anuncio presidencial se realizó durante su intervención en el Congreso Nacional de Avicultura 2026, en el que dio detalles sobre el incremento considerable en el consumo de energía que atraviesa el país.

"Les estoy pidiendo que pongan a disposición la autogeneración", declaró Rodríguez durante el evento de este viernes, en el que recordó que el jueves se registró el pico de demanda de energía eléctrica más elevado en los últimos nueve años.

El Ejecutivo Nacional tiene previsto llevar esta propuesta al Consejo Nacional de Economía. En dicha instancia, se presentará el Plan de Recuperación del Sistema Eléctrico a las distintas cámaras empresariales del país.

Es algo que hemos venido conversando en los últimos años y llegó la hora. Llegó el momento de que demos una recuperación plena para atender este impulso en el crecimiento económico”, declaró Rodríguez este viernes.

Videoconferencia con gobernadores

Como parte de la estrategia de estabilización, Rodríguez mantuvo una videoconferencia con los gobernadores de los estados para monitorear los servicios públicos. Durante el encuentro, se revisaron las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutan en las plantas generadoras del país.

Asimismo, se informó sobre la supervisión directa de las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), las cuales se encuentran desplegadas en el territorio nacional para atender la operatividad del SEN y asegurar la continuidad del suministro ante los altos niveles de consumo registrados.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube