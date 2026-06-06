Delcy Rodríguez evalúa planes de transporte y energía con la empresa Tata: así van los proyectos en India

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Este sábado 6 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el conglomerado industrial Tata en la ciudad india de Bombay.

Según fuentes oficiales, el encuentro tuvo como objetivo buscar inversiones en energías renovables y promover proyectos ecológicos que beneficien al territorio venezolano y fortalezcan las relaciones entre nacionales

El viaje de Delcy Rodríguez a la India comenzó el pasado 3 de junio y terminará este domingo. La meta principal de la delegación es reactivar las compras de petróleo por parte del país asiático. Además de ampliar los acuerdos comerciales hacia otros sectores como el transporte urbano, la tecnología, la salud, los productos farmacéuticos y la inversión industrial.

Cooperación en energías renovables y transporte urbano con Tata

Durante la reunión en Bombay, la comitiva de Venezuela conversó con los representantes de Tata sobre el uso de tecnologías limpias. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, quien acompaña a la presidenta encargada, explicó que el encuentro sirvió para impulsar proyectos ecológicos.

También el grupo venezolano pudo observar una muestra de vehículos eléctricos y de transporte urbano que fabrica una de las empresas filiales de este enorme conglomerado indio. Tata es muy conocido en el mundo por su trabajo en el sector automotriz, el acero, la tecnología y el consumo masivo.

Visita a la refinería de Jamnagar y petróleo venezolano

Antes de llegar a Bombay, Delcy Rodríguez estuvo en la refinería de Jamnagar, ubicada en el estado de Gujarat. Este complejo es propiedad de la empresa Reliance Industries y es considerado el centro de refinación de petróleo más grande de todo el planeta.

La parada en este lugar se debe a que, actualmente, Venezuela se ubica entre los primeros cuatro proveedores de petróleo para la India, según los datos de compras recientes y los reportes de consultoras internacionales.

Agenda de Delcy Rodríguez en la India y reuniones oficiales

La agenda de Delcy Rodríguez en la India incluyó importantes reuniones en la capital, Nueva Delhi. La presidenta encargada conversó con el primer ministro indio, Narendra Modi, así como con el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, y el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

En estos encuentros oficiales, las autoridades de ambos países evaluaron los planes de inversión y el suministro de energía para los próximos meses. Con estas citas concluye la gira de la delegación de Venezuela antes de su regreso programado para el domingo.

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