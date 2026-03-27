Gobierno

Delcy Rodríguez pide oración por un nuevo ciclo de relaciones bilaterales con EEUU

La mandataria encargada reafirmó su compromiso con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

Por Genesis Carrillo
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 07:59 pm

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una jornada de oración en el Poliedro de Caracas junto al pueblo evangélico y líderes religiosos internacionales. 

En un acto denominado de “Diplomacia de Fe”, la mandataria abogó por un nuevo ciclo de relaciones bilaterales con Estados Unidos basado en el respeto y solicitó el levantamiento definitivo de las sanciones para permitir el alivio de la economía nacional.

“Pido también para que el Programa de Convivencia Democrática y Paz, para que la Ley de Amnistía arrope el perdón entre los venezolanos y las venezolanas”, enfatizó Rodríguez durante su discurso.

Reconciliación y Amnistía

Rodríguez reafirmó su compromiso con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, orientada al reencuentro de todos los sectores políticos del país.

Hizo un llamado a "curar los corazones del odio y la intolerancia", asegurando que el camino de la Nación debe estar guiado por los valores cristianos y la atención a los más vulnerables.

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