Delcy Rodríguez pide oración por un nuevo ciclo de relaciones bilaterales con EEUU

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una jornada de oración en el Poliedro de Caracas junto al pueblo evangélico y líderes religiosos internacionales.

En un acto denominado de “Diplomacia de Fe”, la mandataria abogó por un nuevo ciclo de relaciones bilaterales con Estados Unidos basado en el respeto y solicitó el levantamiento definitivo de las sanciones para permitir el alivio de la economía nacional.

“Pido también para que el Programa de Convivencia Democrática y Paz, para que la Ley de Amnistía arrope el perdón entre los venezolanos y las venezolanas”, enfatizó Rodríguez durante su discurso.

Reconciliación y Amnistía

Rodríguez reafirmó su compromiso con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, orientada al reencuentro de todos los sectores políticos del país.

Hizo un llamado a "curar los corazones del odio y la intolerancia", asegurando que el camino de la Nación debe estar guiado por los valores cristianos y la atención a los más vulnerables.