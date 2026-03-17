Delcy Rodriguez rechaza paro de transportistas: Todos van a ser escuchados

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, rechazó el “intento” de paro de transporte convocado por el sector para este lunes 16 de marzo, que tenía como objetivo el incremento de la tarifa del pasaje urbano.

Durante una reunión con el equipo del Ministerio para la Educación, la mandataria calificó la medida como un "obstáculo" para el desarrollo nacional.

“Quienes trataron de impedir el derecho a la libre movilidad no actuaron de forma correcta. Todos, sin excepción, serán escuchados”, indicó Rodríguez, enfatizando que su gestión mantiene canales abiertos para atender las aspiraciones de todos los gremios bajo los parámetros del Programa de Convivencia Democrática y Paz.

Ante la paralización, la mandataria encargada exhortó al sector a no impedir el derecho a la libre movilidad.

“Dejen trabajar a quien quiera trabajar para garantizar una Venezuela de desarrollo y prosperidad”, exhortó, subrayando que la ruta para el futuro de la nación es el reencuentro y la normalidad.

Denuncia de inestabilidad

En sus declaraciones, la presidenta encargada denunció que “sectores extremistas”, presuntamente dirigidos desde el exterior, intentan activar focos de inestabilidad.

Ante esto, recordó que tanto la Ley de Amnistía como los espacios de diálogo están habilitados para garantizar la coexistencia desde la diversidad y el antagonismo político.

“Hay espacios para el diálogo, el encuentro y para manifestar en lo que se deba disentir, pero lo importante es que esto ocurra en el ámbito democrático que garantice la felicidad para nuestro pueblo. Dejen trabajar a quien quiera trabajar”, concluyó.