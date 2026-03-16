Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano: ¿Cuántos candidatos aspiran al cargo de fiscal general?

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El presidente del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, Giuseppe Alessandrello, informó que tras culminar el proceso de recepción de credenciales, pasarán a la fase de análisis de los expedientes y realización de entrevistas, para la renovación del Poder Ciudadano

Precisó que de 134 aspirantes, 61 optan al cargo de titular de la Defensoría del Pueblo y 73 al del fiscal general de la República.

“Al momento, hemos entrevistado alrededor de 100 postulados”, indicó Alessandrello, explicando que en esta segunda fase obtienen información de que no aparece en los documentos consignados por los interesados.

Luego de este proceso, el comité pasará a la última fase en la que inician el cotejo de toda información, para luego elaborar la lista final de elegibles.

Más temprano, el Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano presentó la lista de los candidatos postulados a ocupar el cargo de fiscal. general y defensor del pueblo.