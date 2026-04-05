Delcy Rodríguez y su mensaje por el Domingo de Resurrección

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En el marco de la culminación de la Semana Santa 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de cierre a las familias venezolanas, centrado en la espiritualidad y la cohesión social como motores para el desarrollo del país.

​A través de sus canales oficiales, Rodríguez se unió a la celebración del Domingo de Resurrección, calificando la fecha como un símbolo de "vida, redención y esperanza". La funcionaria destacó que este cierre de la Semana Mayor debe servir como un espacio para el reencuentro de los ciudadanos en valores comunes.

​La paz como guía estratégica

​En su mensaje, la presidenta encargada subrayó que la renovación de la fe debe traducirse en acciones concretas para el bienestar de la nación:

​"Deseando que en esa fe nos reencontremos en la paz duradera como guía para seguir avanzando en unión nacional por nuestra Venezuela", expresó.

​Con este pronunciamiento, el Ejecutivo concluye el ciclo de comunicaciones del asueto de Semana Santa, vinculando el balance positivo de seguridad y turismo con un llamado a mantener la estabilidad política y social durante el resto del año.

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