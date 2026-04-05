Delcy Rodríguez y su mensaje por el Domingo de Resurrección

En el marco de la culminación de la Semana Santa 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de cierre a las familias venezolanas, centrado en la espiritualidad y la cohesión social como motores para el desarrollo del país.
A través de sus canales oficiales, Rodríguez se unió a la celebración del Domingo de Resurrección, calificando la fecha como un símbolo de "vida, redención y esperanza". La funcionaria destacó que este cierre de la Semana Mayor debe servir como un espacio para el reencuentro de los ciudadanos en valores comunes.
La paz como guía estratégica
En su mensaje, la presidenta encargada subrayó que la renovación de la fe debe traducirse en acciones concretas para el bienestar de la nación:
"Deseando que en esa fe nos reencontremos en la paz duradera como guía para seguir avanzando en unión nacional por nuestra Venezuela", expresó.
Con este pronunciamiento, el Ejecutivo concluye el ciclo de comunicaciones del asueto de Semana Santa, vinculando el balance positivo de seguridad y turismo con un llamado a mantener la estabilidad política y social durante el resto del año.
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