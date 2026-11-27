La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 sostuvo este viernes 27 de noviembre de 2026 una reunión con economistas en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) en Caracas para analizar la situación económica del país y el impacto del informe oficial denominado Venezuela Renace.

Al encuentro acudieron la presidenta de la instancia y jefa de esa delegación en la mesa de diálogo, Dinorah Figuera, junto con el vicepresidente Marco Aurelio Quiñones y el diputado Jorge Millán, según un reporte en NDP.

Revisión de la deuda externa y el plan Venezuela Renace

La reunión buscó evaluar las condiciones económicas nacionales y, en especial, el informe oficial Venezuela Renace, donde se reconoce una deuda pública superior a los 237 mil millones de dólares, además de las acciones previstas para la reestructuración de los pasivos del Estado.

El diputado Jorge Millán afirmó que la deuda externa venezolana presenta magnitudes muy elevadas y advirtió que el tema exige seriedad porque compromete tanto a la población actual como a las generaciones futuras.

Transición económica y seguimiento del proceso

Millán señaló que, dentro de la búsqueda de una transición hacia la recuperación económica, la delegación escuchó a los especialistas con el fin de identificar mecanismos que impulsen el progreso y eleven la calidad de vida de los ciudadanos.

El parlamentario añadió que el grupo mantendrá seguimiento sobre estas gestiones para procurar un proceso transparente que ofrezca las mejores opciones para la reconstrucción económica del país.

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