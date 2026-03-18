Designan a nuevos Ministros de Vivienda y Energía: ¿Quiénes son?

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció nuevos ajustes en su gabinete con la designación de autoridades en las áreas de Vivienda y Energía Eléctrica, como parte de una reorganización del Ejecutivo nacional.

En el sector de Hábitat y Vivienda, fue nombrado el mayor general Jorge Márquez Monsalve, quien asumirá la tarea de continuar con las políticas públicas dirigidas a garantizar el acceso a hogares dignos. La mandataria también reconoció la gestión de Raúl Paredes al frente de este despacho.

Por su parte, el ingeniero Rolando Alcalá fue designado como nuevo ministro de Energía Eléctrica. Con experiencia en proyectos del área, tendrá la responsabilidad de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y mejorar el servicio en el país.

Rodríguez destacó además el trabajo previo de Márquez Monsalve en el área eléctrica, lo que evidencia una redistribución de funciones dentro del gabinete.

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