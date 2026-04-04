Seguridad

Despliegue nacional de la FANB: Operaciones de vigilancia y protección para el cierre del asueto de Semana Santa

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la prudencia y revisar el estado de sus vehículos antes de viajar

Por Genesis Carrillo
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 07:04 pm
Despliegue nacional de la FANB: Operaciones de vigilancia y protección para el cierre del asueto de Semana Santa

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó un dispositivo de seguridad en todo el territorio nacional para asegurar el retorno seguro de los ciudadanos tras el asueto de la Semana Mayor.

La información la dio a conocer el Ministerio para la Defensa en su cuenta en

">Instagram, precisando que las unidades militares estarán presentes en puntos de control estratégicos para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad mecánica o de salud, vigilancia permanente para el cumplimiento de las normas de tránsito, y prevención de delitos y resguardo de la integridad física de los temporadistas.

Este operativo busca que el cierre de la temporada vacacional transcurra en total tranquilidad, permitiendo que las familias venezolanas regresen a sus hogares sin contratiempos.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la prudencia, revisar el estado de sus vehículos antes de partir y colaborar con los funcionarios desplegados en las rutas nacionales para agilizar el flujo vehicular este domingo de cierre.

 

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