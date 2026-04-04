Despliegue nacional de la FANB: Operaciones de vigilancia y protección para el cierre del asueto de Semana Santa

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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó un dispositivo de seguridad en todo el territorio nacional para asegurar el retorno seguro de los ciudadanos tras el asueto de la Semana Mayor.

La información la dio a conocer el Ministerio para la Defensa en su cuenta en

Este operativo busca que el cierre de la temporada vacacional transcurra en total tranquilidad, permitiendo que las familias venezolanas regresen a sus hogares sin contratiempos.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la prudencia, revisar el estado de sus vehículos antes de partir y colaborar con los funcionarios desplegados en las rutas nacionales para agilizar el flujo vehicular este domingo de cierre.