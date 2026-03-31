Digitel expande su red 5G a varios estados del país: sepa en qué sectores ya está disponible

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​La operadora Digitel anunció la expansión de su red 5G hacia nuevas zonas estratégicas del país.

Con este despliegue, la compañía busca fortalecer la infraestructura tecnológica nacional, ofreciendo soluciones de conectividad robustas que impulsan la productividad y la inclusión digital.

​Nuevas zonas con cobertura 5G

​La ampliación abarca regiones clave que se suman a las ya operativas en Barinas, Mérida y Nueva Esparta:

​Gran Caracas: Cúa y Ocumare del Tuy. Próximamente se incorporarán La Urbina, el Mercado Mayorista de Coche y La Veguita.

​Estado Bolívar (San Félix): Sectores La Chirica y Dalla Costa.

​Estado Lara: Quíbor y Carora Sur.

​“Cada nueva zona que incorporamos a nuestra red 5G es una señal de avance hacia un país más conectado y con mayores oportunidades”, destacó el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez, quien enfatizó que esta tecnología es ideal para quienes buscan eficiencia y rendimiento.

​Características del servicio y oferta comercial

​El servicio de Internet 5G de Digitel está diseñado tanto para el segmento residencial como para el corporativo, ofreciendo una alternativa de instalación sencilla frente a las conexiones cableadas tradicionales.

Cuenta con una velocidad de hasta 500 Mbps con baja latencia, permitiendo múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

Además, incluye un paquete de 400 GB mensuales. Los nuevos clientes en modalidad pospago ubicados en las zonas de cobertura que soliciten el servicio antes del 16 de junio de 2026, recibirán el primer mes gratis de la renta básica del plan.

​Impulso al desarrollo digital

​Esta tecnología se posiciona como la opción preferencial para actividades que demandan alto consumo de datos, tales como el teletrabajo, educación en línea, streaming en alta definición y gaming.

​Según Pérez, esta expansión responde a una visión de crecimiento sostenido.

“La conexión es progreso, y el 5G nos permite seguir construyendo señales que conectan y transforman”, dijo.