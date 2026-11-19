El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente que Venezuela formará parte de su calendario de misiones comerciales agroindustriales para el año 2027, una iniciativa diseñada para impulsar los intercambios bilaterales, ampliar las exportaciones agrícolas norteamericanas y consolidar nuevas alianzas de negocios entre compañías de ambas naciones.

La visita marcará un hito diplomático y comercial al convertirse en la primera delegación de empresarios y funcionarios estadounidenses del sector agroalimentario que viaja al territorio venezolano desde que el organismo federal comenzó a organizar estas misiones internacionales en 2011.

De acuerdo con reportes publicados por Banca y Negocios, Venezuela figura dentro del grupo de seis países seleccionados para esta agenda estratégica de Washington, orientada a posicionar su producción agrícola en mercados clave.

"Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad de la agricultura estadounidense y ampliar su presencia en los mercados internacionales", destacó la subsecretaria interina del USDA, Michelle Bekkering, al referirse al alcance del programa.

Auge de importaciones y agenda empresarial

El Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA detalló que la agenda prevista para 2027 en Caracas contempla ruedas de negocios directas entre productores estadounidenses y compradores locales, presentaciones sobre oportunidades de inversión, identificación de barreras regulatorias y contactos institucionales para agilizar operaciones.

El anuncio responde al notable dinamismo registrado en la balanza agroalimentaria bilateral durante el transcurso de este año

Según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y septiembre de 2026 Venezuela importó productos agroalimentarios estadounidenses por un monto de 673,3 millones de dólares, lo que representa un alza del 35 % frente al mismo período de 2025.

Las compras venezolanas estuvieron encabezadas por el maíz, con adquisiciones valoradas en 398,5 millones de dólares (un incremento interanual del 409 %), seguidas por rubros estratégicos como trigo, arroz y derivados de soja.

La misión de 2027 se enmarca en la fase de relanzamiento de las relaciones económicas y comerciales entre Washington y Caracas, proceso que ha mostrado un acercamiento progresivo desde enero de 2026.

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