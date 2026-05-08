EEUU insiste que las elecciones en Venezuela deberían ocurrir luego de alcanzar este objetivo

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El gobierno de los Estados Unidos, a través del Secretario de Energía, Chris Wright, se refirió este jueves a la situación actual de Venezuela, y dio su óptica sobre el momento en el cual pueden celebrarse elecciones presidenciales.

En declaraciones ofrecidas a la cadena Fox News, Wright resaltó que el país atraviesa una "transformación absoluta", y explicó lo que falta para que en el país se puedan realizar los comicios. Argumentó que no es conveniente apresurar el proceso electoral antes de que las condiciones económicas sean las adecuadas.

"Estamos en la primera fase, de estabilización; la segunda fase consiste en intentar establecer algunas instituciones económicas", declaró Wright, quien destacó que Venezuela está luchando por salir adelante y se encuentra en proceso de tener un sistema bancario funcional.

Producción petrolera como enfoque para EEUU

El secretario de Energía subrayó que el aumento de la producción petrolera es el motor principal de este cambio, ya que permite la entrada de dólares y dinamiza la actividad económica. Según Wright, para la administración estadounidense, avanzar en esta dirección es fundamental para superar la pobreza extrema que afecta al país.

Asimismo, Wright apuntó que el liderazgo de Trump ha innovado frente a fórmulas que, según afirma, fallaron durante 25 años, y que buscan un beneficio tanto para el pueblo estadounidense como para el hemisferio.

"No podría estar más entusiasmado con lo que está sucediendo en Venezuela y la transformación absoluta de ese país, gracias a otro ejemplo del liderazgo audaz de Trump. Lo que todos los demás hicieron durante 25 años no funcionó; él innovó, hizo algo. Es diferente, y es para el beneficio del pueblo estadounidense y enormemente para el beneficio del pueblo venezolano, y de toda América, de todo nuestro hemisferio", concluyó.

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