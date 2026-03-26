EEUU traslada 100 millones de dólares en oro desde Venezuela: ¿Cuál será su destino?

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El secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, informó que su país trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro físico desde Venezuela.

Según el funcionario, este cargamento de metales preciosos será destinado a diversos proyectos de inversión industrial.

El anuncio fue realizado durante el foro energético CERAWeek en Texas, donde Burgum destacó la excepcionalidad de esta operación financiera entre Caracas y Washington.

Burgum enfatizó ante los ejecutivos del sector energético que este movimiento representa un quiebre en la dinámica comercial de los últimos años.

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia.

Este traslado de oro ocurre tras la visita oficial de Burgum a Caracas el pasado 3 de marzo. Durante dicha jornada, el secretario actuó como intermediario de un grupo de empresarios petroleros y mineros interesados en reactivar operaciones en el país suramericano.