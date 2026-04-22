Estudiantes de la UCV alcanzan acuerdos con la ministra Sanjuan: incluye elecciones, becas y nuevas sedes

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La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) anunció importantes avances tras sostener una reunión de trabajo con la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán.

El encuentro resultó en una hoja de ruta con compromisos específicos para atender la infraestructura, servicios estudiantiles y la institucionalidad de la "Casa que vence la sombra".

A continuación, los puntos clave de los acuerdos establecidos:

1. Institucionalidad y Elecciones

El Ministerio (MPPEU) garantizó la transferencia de fondos al Vicerrectorado Administrativo (VRAD) para asegurar la ejecución de los procesos electorales universitarios previstos para el mes de junio. Este paso es fundamental para la renovación de liderazgos dentro del recinto ucevista.

2. Infraestructura y Sedes

Facultad de Medicina: Se firmó un convenio entre el Hospital Clínico Universitario (HUC) y la facultad para la construcción de sedes para tres escuelas que actualmente presentan graves dificultades de espacio.

Estudios Políticos y Administrativos: Debido a las restricciones de la UNESCO por ser patrimonio mundial, se instaló una mesa técnica para buscar una sede compatible con el recinto.

Idiomas y Artes: Se implementará una solución provisional de cara al próximo semestre.

Zona Rental: El Ministerio se comprometió a gestionar la restitución de estos espacios comerciales a la universidad. Los resultados de las mesas de trabajo se esperan en un plazo de 30 días.

3. Servicios Estudiantiles (Comedor y Transporte)

Comedor: Se ampliará el número de bandejas para cubrir los cinco días de la semana en el campus Caracas y se reactivará el servicio en el campus Maracay. Se instó a los estudiantes a participar en la contraloría del servicio.

Transporte: El campus Caracas recibirá cinco unidades nuevas, mientras que para el campus Maracay se iniciará un plan de reparación de la flota existente.

4. Beneficios y Académico

Becas: El compromiso ministerial incluye la ampliación de la partida presupuestaria para las becas y la actualización de los baremos, ajustándolos a la realidad económica actual.

Ingresos en Medicina: Para octubre, se planea la unificación de cohortes retrasadas, lo que permitirá la incorporación de 200 estudiantes adicionales.

Este conjunto de acuerdos representa una victoria para el movimiento estudiantil en su búsqueda por condiciones dignas de estudio y el fortalecimiento de la autonomía a través del voto.