"Hablaré de los cambios que necesita el país": ¿Cuál será el mensaje que dará Delcy Rodríguez este 8 de abril?

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Tras liderar un encuentro con mujeres de diversos sectores políticos por la paz y la convivencia democrática, la Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, ha convocado al país para un mensaje especial que tendrá lugar mañana, miércoles 8 de abril.

La mandataria encargada enfatizó que su discurso no será meramente administrativo, sino que abordará la realidad profunda del país:

Mañana le hablaré al país, hablaré de las verdades hablaré de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela

Rodríguez fue enfática al señalar que uno de los punto será cómo asegurar el desarrollo integral de los niños y jóvenes venezolanos.

...Pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes”, expresó.

Encuentro con el sector interreligioso

Más temprano, Rodríguez sostuvo un encuentro con el el sector interreligioso, donde el secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, José Antonio Da Conceicao, entregó a la mandataria una carta del Foro Interreligioso Venezolano.

El documento propone pautas estratégicas para la agenda nacional con el objetivo de impulsar la convivencia ciudadana.

Al recibir las propuestas, la presidenta encargada señaló que la denominada “situación humanitaria” es una consecuencia directa de las "heridas sociales y económicas" provocadas por el bloqueo.

Mesas de trabajo para la atención social

En respuesta a la iniciativa religiosa, Rodríguez propuso la instalación inmediata de una mesa de trabajo junto a la Vicepresidencia Social. El objetivo es que las instituciones religiosas sumen esfuerzos en la atención de los sectores más vulnerables.

“Lo que ustedes están proponiendo es fundamental para la atención de la población en áreas de la salud, educación y protección social”, concluyó Rodríguez, destacando la importancia de la labor humanitaria de las iglesias en el país.

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