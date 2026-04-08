¿Qué ocurrió en la AN con la discusión de la Ley de Minas este 7 de abril?

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La Asamblea Nacional (AN) registró este martes un avance sustancial en la segunda discusión del proyecto de Ley de Minas, aprobando un bloque de 60 artículos que definen el nuevo esquema de regalías, tributos y concesiones para el sector.

Pese al progreso, el Parlamento decidió diferir el cierre del debate, dejando pendiente la sanción definitiva de la norma que busca abrir la minería venezolana a la inversión privada y extranjera.

Entre los puntos más destacados de la jornada se encuentra la aprobación del artículo 91, el cual establece que las empresas deberán pagar al Estado una regalía de hasta el 13% sobre la producción bruta, calculada con base en el valor comercial del producto final. Según el artículo 92, el Estado se reserva el derecho de exigir este pago tanto en dinero como en especie.

En el ámbito impositivo, los artículos del 94 al 98 definen un régimen de incentivos para atraer capitales:

Se fijó una alícuota de hasta el 6%.

Las actividades mineras quedarán exentas de pagar el impuesto a los grandes patrimonios y contribuciones especiales (ciencia, deporte, antidrogas).

Tampoco estarán sujetas a la contribución de la Ley de Protección de las Pensiones ni a tributos estadales o municipales.

Concesiones por 50 años

La nueva legislación, que sustituiría a la ley vigente desde 1999, establece un marco de estabilidad para los inversores con concesiones de 30 años, prorrogables por dos períodos consecutivos de 10 años cada uno.

Asimismo, la norma clasifica la actividad en tres escalas: pequeña, mediana y gran minería.

El factor geopolítico: El interés de EEUU

Este proyecto de ley, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, surge tras la reciente visita a Caracas del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum.

El interés de empresas estadounidenses en el oro venezolano ha sido un motor clave para esta reforma, especialmente luego de que el Departamento del Tesoro de ese país emitiera licencias para la explotación y comercialización del mineral.

Discusión diferida

Tras tres horas de sesión y habiendo aprobado el artículo 115 (de un total estimado de 130), el diputado Orlando Camacho solicitó diferir el resto de la discusión.

La propuesta fue aprobada por "extraordinaria unanimidad", según informó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dio por concluida la jornada legislativa de este 7 de abril.