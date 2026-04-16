Inameh reporte: vaguada monzónica e inestabilidad afectarán estas regiones de Venezuela

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El más reciente reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló que una vaguada monzónica e inestabilidad en Colombia afectarán varias regiones de Venezuela.

Según el informe del Inameh, diversos sistemas de presión y líneas de inestabilidad están modulando las condiciones del tiempo para las próximas horas.

Al norte-centro del Atlántico se desplazan dos sistemas de alta presión que son los responsables de "empujar" y modular los vientos alisios hacia la cuenca del Caribe.

De acuerdo con lo explicado, para Venezuela, esto suele representar un aporte de humedad constante hacia las costas y la región insular, lo que podría generar nubosidad fragmentada durante el día.

¿Qué pasa en Colombia y cómo afecta a Venezuela?

La situación en la frontera con Colombia reporta una baja presión de 1007 hPa, acompañada de una línea de inestabilidad que se desprende de la vaguada monzónica.

Este fenómeno afecta el noroeste de Colombia y su proximidad genera condiciones de inestabilidad que podrían derivar en precipitaciones para los estados Zulia, Táchira y Apure.

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el principal sistema generador de lluvias en el país, se encuentra actualmente posicionada al sur de Venezuela, refiere Inameh en sus redes sociales.

Por lo que esto mantiene el potencial de lluvias y actividad eléctrica en los estados Amazonas, Bolívar y el Esequibo, mientras el resto del país queda bajo la influencia de los sistemas de presión del norte.

Durante las primeras horas del día, predominará una nubosidad fragmentada con zonas parcialmente nubladas. Sin embargo, se esperan precipitaciones de intensidad variable en regiones específicas como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, región central, llanos, los Andes, centro occidente y Zulia.

¿Qué prevé el Inameh para la tarde y noche?

Para la tarde y noche, el Inameh estima la formación de núcleos de gran desarrollo vertical, lo que dará origen a lluvias o chubascos, algunos acompañados de descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento. Esta condición será especialmente notoria en la Gran Caracas, Anzoátegui, los llanos centrales, occidentales y el estado Zulia.

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