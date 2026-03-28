Informan sobre la suspensión de rifas y loterías durante estas fechas: detalles de la medida

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del asueto de la Semana Mayor y las recientes medidas de control anunciadas por el Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Lotería informó a todos los sujetos obligados la suspensión de actividades de azar para los días finales de la celebración religiosa.

De acuerdo con el cronograma oficial, quedan suspendidas las siguientes actividades los días jueves 2 y viernes 3 de abril:

Rifas y sorteos.

Comercialización de juegos de lotería.

Las autoridades instaron a los operadores y ciudadanos a mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización sobre la reanudación de estas actividades.

Bajo la lupa de la justicia

Esta medida administrativa coincide con la fuerte advertencia lanzada el pasado miércoles por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien confirmó que existe una investigación en curso contra los denominados "riferos" que operan principalmente en redes sociales.

Cabello denunció en su programa Con el Mazo Dando que muchas de estas dinámicas funcionan como una "lavadora de dinero sucio" vinculada a mafias.

El dirigente cuestionó la capacidad de ciertos personajes con alta exposición digital para sortear bienes de lujo, como quintas y flotas de vehículos último modelo, sin un respaldo económico lícito o fiscalizable.

"Nosotros estamos investigando. El que quiera chillar que chille, pero estamos actuando con la Constitución y la ley en la mano", sentenció Cabello el pasado miércoles, advirtiendo que los implicados podrían enfrentar cargos graves por legitimación de capitales.