Juramentan al Comité Técnico Asesor para establecer norma de emergencia tras terremotos: ¿Quiénes lo integran?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, lideró la juramentación del Comité Técnico Asesor del Terremoto, organismo multidisciplinario encargado de definir los lineamientos de evaluación estructural y diseñar la norma de emergencia para las labores de reconstrucción tras el evento sísmico del pasado 24 de junio de 2026.

La instancia desarrollará un código de edificación complementario a la norma sismorresistente vigente (Covenin 1756:2019), ajustando los parámetros de diseño y resistencia técnica con base en los datos científicos recabados en las zonas afectadas.

¿Quiénes integran el Comité?

El consejo está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales destacados en las áreas de la Ingeniería Civil y la Sismología.

Todas las propuestas de reparación y reconstrucción de inmuebles deben tramitarse de forma obligatoria ante las autoridades municipales correspondientes, con registro formal de documentación a través de la plataforma digital Habitable.

Se llamó a especialistas, ingenieros, arquitectos y estudiantes del último año de ambas carreras a sumarse a las fases 2 y 3 para el diseño y ejecución de obras, previa capacitación y acreditación formal.

Balance de inspecciones

Tras evaluar 63.179 infraestructuras, se determinó que 36.698 resultaron habitables (verde), 14.900 de uso restringido (amarillo) y 11.561 en condición de riesgo o inhabitables (rojo).

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube