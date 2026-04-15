"La gente me pide un cronograma": gobernadora de Aragua responde sobre los cortes eléctricos en la entidad

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La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, aclaró las peticiones de los ciudadanos de la entidad por un esquema formal de racionamiento eléctrico.

En declaraciones ofrecidas al canal Telearagua, la mandataria regional explicó que el incremento de la demanda y las limitaciones técnicas impiden establecer horarios fijos para la interrupción del suministro, mientras los circuitos locales operan por encima de su capacidad instalada.

"La gente me pide cronograma, realmente no hay un cronograma, el sistema eléctrico nacional tiene un tope, el sistema eléctrico regional tiene un tope de más de 600 megavatios, esta semana llegamos a más de 800 megavatios", declaró la gobernadora.

Asimismo, recordó que la estabilidad del servicio depende directamente de la generación hidroeléctrica en el estado Bolívar y del comportamiento de los afluentes del río Caroní.

Causas del aumento en la administración de carga

Este exceso de consumo, sumado a las altas temperaturas y al periodo de sequía, ha obligado a aplicar medidas de administración de carga que afectan simultáneamente a entre 40 y 50 circuitos en toda la entidad.

Gobernadora atribuyó las dificultades operativas a la falta de actualización tecnológica del sistema, y mencionó que los equipos de origen europeo (franceses y alemanes) se han visto comprometidos. Aseguró además que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realiza esfuerzos para avanzar en las áreas de generación, transmisión y distribución, buscando estabilizar la red nacional.

"El equipo de Corpoelec en conjunto con todas las instituciones que tienen que ver directamente con este tema eléctrico están trabajando", acotó Sánchez, quien apuntó que el objetivo principal de las cuadrillas regionales y municipales es atender de forma inmediata las averías adicionales que surjan tras los periodos de racionamiento, ya sea por el impacto del clima o por fallas mecánicas en los componentes.

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