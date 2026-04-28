Luis Vicente León: ¿Por qué a EEUU le interesa la estabilización de Venezuela?

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El gobierno Estados Unidos ha propuesto un plan de tres fases para Venezuela que contempla: estabilización, recuperación y transición.

La propuesta fue ratificada por el nuevo Encargado de Negocios para Venezuela, John Barret, a su llegada a Venezuela y tras reunirse con la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

Al respecto, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que en Venezuela "hay una apertura económica", tras la reforma de leyes que permiten que el sector privado pueda producir petróleo y comercializarlo.

Prevé además un escenario donde se incremente la producción en al menos 30% para este año 2026. Asegura que Venezuela recibe actualmente el doble del ingreso petrolero que recibía en 2025.

ÚLTIMOS ACUERDOS

Luis Vicente León dijo que los gobiernos de EEUU y Venezuela se han puesto de acuerdo en las últimas semanas, "en algunos elementos importantísimos de la economía".

"El Gobierno de los Estados Unidos está buscando la reestabilización de la economía y al Gobierno venezolano le conviene y le interesa#, explicó.

Explicó durante una entrevista para Globovisión que EEUU necesita "la estabilización para garantizar las inversiones en el sector petrolero y en el sector minero, que él requiere para presentar el éxito de su intervención en Venezuela".

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