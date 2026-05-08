Madre de Víctor Hugo Quero visitó la fosa común donde está su hijo: IMÁGENES

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Luego de la confirmación de la muerte del joven Víctor Hugo Quero, se ha difundido las imágenes de la madre de visitando el lugar donde reposan los restos de su hijo.

La escena, capturada y difundida por el periodista Rafael Hernández Marcano (@sincepto), muestra la culminación de una búsqueda que se extendió por casi diez meses.

Fallecimiento bajo Custodia

Este 07 de mayo, el Gobierno venezolano confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero, quien había sido detenido en enero de 2025. A través de un comunicado, el Ministerio Penitenciario detalló que, falleció el 24 de julio de 2025 en el hospital Militar de Caracas, producto de una insuficiencia respiratoria aguda.

Tras una investigación iniciada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a raíz de denuncias de la madre de Quero en redes sociales, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha esclarecido el paradero de Víctor Hugo Quero Navas (C.I.V-11.204.662), informando que el ciudadano falleció en julio de 2025.

Investigación sobre la muerte de Víctor Quero

La Defensoría del Pueblo emitió este jueves un comunicado en el que pide una "investigación independiente" sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas.

A través de sus plataformas oficiales la Defensoría expresó su "profundo pesar" sobre la muerte de Víctor Quero, quien estaba detenido desde el 3 de enero del año 2025.

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