Maduro anuncia la suspensión de los vuelos Vuelta a la Patria coordinados con Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro informó que los vuelos Vuelta a la Patria ya coordinados hacia Estados Unidos se vieron afectados por la decisión de Donald Trump de eliminar la licencia a Chevron para operar en Venezuela.

"Tenemos un problemita allí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, a mi me interesaba las conversaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá, injustamente, solo por ser migrante, ser migrante no es un delinto, debe cesar en Estados Unidos la persecución de los migrantes, porque tienen dignidad, tienen familia", expresó el mandatario desde Caracas este sábado '8 de marzo.

Advirtió que, "Nosotros estamos preparados para esto y mucho más y ustedes lo saben". En ese sentido explicó que la situación "afectó los viajes que ya tenía programados".

Maduro calificó como “un tiro al pie” la decisión de su par de Estados Unidos, al eliminar la licencia a Chevron.

“Sancionaron una empresa estadounidense. Chevron, que tiene 100 años aquí trabajando. Si fuera por mí, esa empresa se queda trabajando en Venezuela 100 años más. No hay ningún problema, si nos la llevamos bien”, dijo.

