Maduro Guerra sobre la audiencia de su padre: Lo verán fuerte, con mucho ánimo y delgado

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En el marco de una movilización nacional, el vicepresidencia de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro Guerra, ofreció detalles sobre la situación actual de su padre, Nicolás Maduro, de cara a la audiencia procesal programada para este jueves 26 de marzo en Estados Unidos.

El dirigente de la tolda roja enfatizó que el ánimo del mandatario se mantiene inquebrantable y que su defensa se centrará en demostrar su inocencia ante los cargos que se le imputan.

Asimismo, desmintió rumores sobre el estado de salud de su progenitor, asegurando que se encuentra en una etapa de disciplina física constante durante su permanencia en territorio estadounidense.

"Lo van a ver fuerte, más delgado, está haciendo ejercicio todos los días, como un atleta. Está con mucho ánimo y mucha fuerza, al igual que la primera combatiente, Cilia Flores, quien se mantiene firme y alerta", detalló el también diputado de la Asamblea Nacional (AN) a teleSUR.

Una "audiencia de chequeo"

Sobre la naturaleza del encuentro judicial de este jueves, el parlamentario aclaró que se trata de una audiencia procesal de chequeo entre la fiscalía y la defensa.

El objetivo principal de la jornada será elevar la "verdad de Venezuela" y ratificar la postura de la defensa sobre la inexistencia de delitos.