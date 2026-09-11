Más de 3 mil trabajadores lideran la rehabilitación de 43 playas en La Guaira tras terremotos

En el marco del Plan Venezuela Renace, más de 3.000 prestadores de servicios turísticos ejecutarán voluntariamente las obras de reconstrucción de quioscos, módulos sanitarios e infraestructura en 43 balnearios del estado La Guaira que sufrieron daños tras el doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

El gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, confirmó la entrega formal de más de 40 toneladas de materiales de construcción y herramientas, iniciando un abordaje estructurado en cuatro ejes de acción inmediata.

Trabajo Voluntario Comunitario

El Ejecutivo regional prioriza la rehabilitación física de las infraestructuras costeras, la dotación directa de insumos, el saneamiento de áreas públicas y la formación técnica de la fuerza laboral playera.

Los trabajadores del sector turismo aportarán sus capacidades técnicas para ejecutar el trabajo voluntario en la reparación de quioscos e instalaciones sanitarias.

Las playas bajo intervención permanecerán cerradas preventivamente al público mientras se desarrollan las labores pesadas de despeje de escombros y acondicionamiento de las áreas de servicio.

Capacitación Profesional Durante las Obras

Aprovechamiento del Paro Técnico: Mientras se desarrollan las reparaciones estructurales, los comerciantes y personal de atención serán incorporados a un programa integral de formación.

Sectores de Capacitación: En alianza con instituciones del Estado y la Escuela de Turismo regional, los talleres abordarán áreas de calidad de servicio, hospitalidad, manejo de alimentos y atención al cliente para optimizar la oferta turística antes de la reapertura comercial.

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