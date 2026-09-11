Fuertes lluvias con ráfagas de viento y descargas eléctricas azotan a Maracaibo este jueves

Un severo temporal caracterizado por precipitaciones de intensidad variable, intensas ráfagas de viento y frecuente actividad eléctrica se registró la tarde y noche de este jueves 10 de septiembre sobre la ciudad de Maracaibo y sectores aledaños de la entidad zuliana.

El evento meteorológico generó zozobra entre la población y afectaciones repentinas en la infraestructura urbana.

De acuerdo a algunos reportes de usuarios de las redes sociales, as fuertes corrientes desplazaron objetos livianos, volaron láminas de techos en viviendas vulnerables y derribaron ramas de árboles en importantes arterias viales.

Igualmente, diversas vías principales registraron acumulación rápida de agua por el flujo continuo de las precipitaciones durante las horas de la tarde y noche.

De acuerdo con los monitoreos meteorológicos locales e Inameh, las condiciones obedecen al paso e incremento de nubosidad de gran desarrollo vertical propio de la temporada de lluvias en la cuenca del Lago de Maracaibo.

Los cuerpos de rescate y protección civil de la entidad permanecen desplegados en las zonas afectadas realizando labores de monitoreo, despeje de vías y atención preventiva a las comunidades vulnerables.

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